Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о возможном сносе памятника советским воинам, который установлен в Риге.

Рассуждая на эту тему, чиновница уже не в первый раз прибегает к строительным аллегориям.

"Символом европейской демократии стал бульдозер", - заявила Матвиенко, слова которой приводит РИА "Новости".

Следует напомнить, что начиная с 2014 года, когда Россия ввела ответные санкции против Запада из-за присоединения Крыма, отечественные таможенники систематически стали давить тракторами и бульдозерами, а также предавать огню различного рода европейскую продукцию, которая нелегально ввозилась в страну.

12 мая сейм Латвии поддержал сразу во всех чтениях законопроект о "заморозке" двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Власти страны заявили о готовности снести памятник советским воинам, который стоит в Риге. В РФ, в свою очередь, потребовали передать монумент на родину.