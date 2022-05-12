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Новости 17:04

"Символом европейской демократии стал бульдозер": Матвиенко о возможном сносе советского памятника в Риге

фото ЗакС политика "Символом европейской демократии стал бульдозер": Матвиенко о возможном сносе советского памятника в Риге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о возможном сносе памятника советским воинам, который установлен в Риге.

Рассуждая на эту тему, чиновница уже не в первый раз прибегает к строительным аллегориям.

"Символом европейской демократии стал бульдозер", - заявила Матвиенко, слова которой приводит РИА "Новости".

Следует напомнить, что начиная с 2014 года, когда Россия ввела ответные санкции против Запада из-за присоединения Крыма, отечественные таможенники систематически стали давить тракторами и бульдозерами, а также предавать огню различного рода европейскую продукцию, которая нелегально ввозилась в страну.

12 мая сейм Латвии поддержал сразу во всех чтениях законопроект о "заморозке" двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Власти страны заявили о готовности снести памятник советским воинам, который стоит в Риге. В РФ, в свою очередь, потребовали передать монумент на родину.


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