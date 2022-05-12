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Новости 17:49

В Петербурге открылся новый корпус детской больницы Марии Магдалины

фото ЗакС политика В Петербурге открылся новый корпус детской больницы Марии Магдалины

На Васильевском острове торжественно открыли новый корпус детской больницы святой Марии Магдалины, в котором развернули 160 коек. Как сообщает пресс-служба Смольного, мероприятие посетил губернатор Александр Беглов. Проект обошелся бюджету почти в 600 млн рублей. 

"Его сдали всего за два года, причем в период пандемии. Это современный стационар, здесь используются самые прогрессивные медицинские технологии", - отметил чиновник.

Медучреждение будет принимать, помимо островных пациентов, детей из пяти районов. В нем сосредоточили отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии и аллергологии, оснащенные передовым оборудованием.

История больницы святой Марии Магдалины насчитывает почти двести лет.

фото: комитет по здравоохранению


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