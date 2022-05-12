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Новости 18:58

Финляндия отказалась отправлять свою официальную делегацию на ПМЭФ-2022

фото ЗакС политика Финляндия отказалась отправлять свою официальную делегацию на ПМЭФ-2022

Власти Финляндии отказались делегировать своих представителей на предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), уведомил местное издание Yle финский посол в России Антти Хелантеря.

"У Финляндии не будет делегации на Петербургском экономическом форуме в этом году", - известил дипломат журналистов.

В финско-российской торговой палате, объединяющей сотни различных компаний, также сообщили об отказе участвовать в ПМЭФ-2022, пишет Yle.

В свою очередь в ассоциации East Office of Finnish Industries, объединяющей крупный финский бизнес, работающий на российском рынке, в разговоре с изданием заявили следующее: "East Office не будет участвовать в Петербургском экономическом форуме в этом году".

Ранее, напомним, Росконгресс анонсировал участие более 500 компаний в ПМЭФ-2022. В конце марта организаторы мероприятия заявили, что своё участие в форуме подтвердили представители 69 стран и территорий, в том числе из США, Великобритании, Украины и прочих. При этом окончательный список гостей до сих пор не опубликован.

Юбилейный, 25-й по счёту, ПМЭФ пройдёт с 15 по 18 июня.

Фото: ПМЭФ / "ВКонтакте"


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