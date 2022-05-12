Пацифистская надпись на помойке обошлась петербуржцу в 30 тысяч рублей штрафа

Пушкинский районный суд Петербурга оштрафовал местного жителя Сергея Давыдова на 30 тысяч за то, что тот нанес две надписи на мусорный контейнер. Как указывает объединенная пресс-служба городских судов, одна из надписей имела пацифистское содержание, а другая была обращена персонально против действующего президента.

Особенностью дела, возбужденного по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация армии), стало то, что Давыдов наносил одни и те же надписи на один и тот же контейнер несколько раз. Дело в том, что, по признанию петербуржца, их быстро закрашивали, из-за чего автор выходил и повторял свое действие, используя разную краску.

Первоначально Давыдова побудил на активность не понравившийся ему автомобиль с Z-символикой, припаркованный возле помойки. Фигуранта дела задержали в момент, когда он в очередной раз орудовал баллончиком с краской.