За последнее время петербургские суды изучили 75 из 99 дел о дискредитации российской армии

Объединённая пресс-служба судов Петербурга представила обновлённую статистику по количеству административных дел по "митинговым" и дискредитирующим российскую армию статьям. Сведения приведены в её Telegram-канале.

Так, по состоянию на 12 мая районные суды Северной столицы зарегистрировали 99 дел по ч. 1 ст.20.3.3 КоАП о дискредитации войск РФ, из которых уже рассмотрены 75.

В то же время после задержаний на пацифистских акциях и одиночных пикетах в суды поступило 3 579 дел по ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"), а также 1 300 дел по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга").

Из данного количества уже рассмотрено 4 314 дел, в рамках которых райсуды в основном выносили либо решения о штрафах, либо об административных арестах.

Отметим, что 12 мая Выборгский райсуд, нехарактерно для остальных инстанций, закрыл сразу два дела в отношении местной жительницы Татьяны Левичевой, которая обвинялась в хулиганстве и дискредитации армии из-за повешенной на памятник в парке Сосновка зелёной ленточки.