ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:41

За последнее время петербургские суды изучили 75 из 99 дел о дискредитации российской армии

фото ЗакС политика За последнее время петербургские суды изучили 75 из 99 дел о дискредитации российской армии

Объединённая пресс-служба судов Петербурга представила обновлённую статистику по количеству административных дел по "митинговым" и дискредитирующим российскую армию статьям. Сведения приведены в её Telegram-канале.

Так, по состоянию на 12 мая районные суды Северной столицы зарегистрировали 99 дел по ч. 1 ст.20.3.3 КоАП о дискредитации войск РФ, из которых уже рассмотрены 75.

В то же время после задержаний на пацифистских акциях и одиночных пикетах в суды поступило 3 579 дел по ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"), а также 1 300 дел по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга").

Из данного количества уже рассмотрено 4 314 дел, в рамках которых райсуды в основном выносили либо решения о штрафах, либо об административных арестах.

Отметим, что 12 мая Выборгский райсуд, нехарактерно для остальных инстанций, закрыл сразу два дела в отношении местной жительницы Татьяны Левичевой, которая обвинялась в хулиганстве и дискредитации армии из-за повешенной на памятник в парке Сосновка зелёной ленточки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама