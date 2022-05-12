ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:19

"Никаких милостей от режима мне не надо": Невзоров* опроверг сведения об обжаловании своего ареста

фото ЗакС политика "Никаких милостей от режима мне не надо": Невзоров* опроверг сведения об обжаловании своего ареста

Находящийся в эмиграции и заочно арестованный российским судом публицист Александр Невзоров* заявил, что не имеет адвоката и что сведения о поданной на арест апелляции от его имени являются ложью. Информацию о том, что некто обжалует меру пресечения, ранее распространил РЕН ТВ.

"Никаких милостей  и снисхождений мне от режима не надо, я их никогда не приму. Я не знаю, кто тот самозванец, подавший ходатайство об отмене ареста, но меня он не представляет и не имеет ко мне ни малейшего отношения", - написал журналист в своем Telegram-канале вечером 12 мая.

Невзоров* уподобил судебное разбирательство с российскими органами власти юридической тяжбе "со стаей павианов", не веря в его справедливый исход.

Напомним, что на публициста завели уголовное дело по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), когда он находился в заграничной поездке. В дальнейшем его объявили иностранным агентом, объявили в розыск и заочно арестовали.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама