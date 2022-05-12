"Никаких милостей от режима мне не надо": Невзоров* опроверг сведения об обжаловании своего ареста

Находящийся в эмиграции и заочно арестованный российским судом публицист Александр Невзоров* заявил, что не имеет адвоката и что сведения о поданной на арест апелляции от его имени являются ложью. Информацию о том, что некто обжалует меру пресечения, ранее распространил РЕН ТВ.

"Никаких милостей и снисхождений мне от режима не надо, я их никогда не приму. Я не знаю, кто тот самозванец, подавший ходатайство об отмене ареста, но меня он не представляет и не имеет ко мне ни малейшего отношения", - написал журналист в своем Telegram-канале вечером 12 мая.

Невзоров* уподобил судебное разбирательство с российскими органами власти юридической тяжбе "со стаей павианов", не веря в его справедливый исход.

Напомним, что на публициста завели уголовное дело по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), когда он находился в заграничной поездке. В дальнейшем его объявили иностранным агентом, объявили в розыск и заочно арестовали.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента