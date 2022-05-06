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Новости 15:56

Суд в Москве заочно арестовал Невзорова*

фото ЗакС политика Суд в Москве заочно арестовал Невзорова*

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать публициста Александра Невзорова*, в марте покинувшего Россию, по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК). Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Журналисту инкриминируют два поста о военной спецоперации на Украине, за которые ему грозит до 10 лет заключения.

"В отношении Невзорова* судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ", - приводит "Интерфакс" сообщение от пресс-службы суда.

Знаменитого ведущего, оставшегося в эмиграции после возбуждения уголовного дела, объявили в розыск на текущей неделе. Комментируя интерес правоохранительной машины к себе, он посоветовал ей "разыскать мозги". С начала военной спецоперации РФ на Украине Невзоров* практически ежедневно высказывается о ней в критическом тоне.

*Минюст внес Александра Невзорова* в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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