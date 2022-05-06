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Новости 14:54

СК просит заочно арестовать Невзорова*

фото ЗакС политика СК просит заочно арестовать Невзорова*

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета о заочном аресте публициста Александра Невзорова*, сообщается в материалах на сайте суда. Рассмотрение просьбы назначено на пятницу, 6 мая.

Против Невзорова* заведено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию  (ст. 207.3 УК), в среду он был объявлен в розыск. Находящийся за пределами России журналист к известию отнесся с иронией и анонсировал выпуск плакатов о розыске самого себя. "Меня обязательно надо найти", — уточнил он в своем Telegram-канале.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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