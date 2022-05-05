Невзоров* собрался торговать плакатами о розыске самого себя

Публицист Александр Невзоров* объявил 5 мая в Telegram-канале о намерении самому печатать и распространять плакаты о розыске собственной персоны. Так он отреагировал на известия об объявлении себя в розыск.

"Меня обязательно надо найти, — объяснил журналист. — По этой причине розыскные "плакаты" мы решили напечатать и распространять сами".

На плакатах будет размещена фотография Невзорова* с указанием суммы вознаграждения за его поимку и объяснением причин поисков. По словам журналиста, предполагается печать версий на русском, украинском и английском языках, купить их можно будет с автографом разыскиваемого.

Напомним, в марте против Невзорова* возбудили уголовное дело о фейках про армию (ст. 207.3 УК) из-за его позиции по спецоперации на Украине. В ответ он обратился с открытым письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором рассказал о "диссонансе" между требованиями так называемого закона о "фейках" и положениями Конституции и Закона о СМИ. Сейчас Невзоров* находится не в России.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента