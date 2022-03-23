Невзоров обратился к Бастрыкину с открытым письмом

Журналист Александр Невзоров откликнулся на известия о возбужденном против себя уголовном деле, сочинив открытое письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Текст обращения он выложил 23 марта в своем Telegram-канале.

Решение о возбуждении уголовного дела Невзоров объявил "рациональным и очень понятным", поскольку, "получив столь масштабный сигнал, вся журналистика в России должна сообразить, что режим не собирается щадить никого". В то же время автор письма счел не вполне понятным, "как в одном законодательстве могут уживаться новые статьи о т.н. "фейках" с законом о СМИ и с 29 статьей Конституции РФ".

"Возникает забавный диссонанс, — продолжил рассуждения Невзоров. — Закон о СМИ и Конституция предоставляют мне полное право иметь собственное мнение о происходящем сейчас в Украине. Новая статья УК — столь же категорично это запрещает. При этом, никто не сообщил о приостановке действия Закона о СМИ и Конституции РФ".

Выйти из сложившейся коллизии позволит избавление от каких-то из противоречащих друг другу норм, предположил автор. "Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция", — добавил он и пообещал признать себя преступником, как только его адресат "устранит эти мелочи". В целом же Невзоров предложил Бастрыкину закрыть "это нелепое дело", посулив взамен попытаться "сохранить остатки былого уважения" к главе СК.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против Невзорова по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как считает следствие, журналист размещал в интернете "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе".