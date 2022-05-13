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Новости 9:25

В России набирают добровольцев для исследования новой детской вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика В России набирают добровольцев для исследования новой детской вакцины от коронавируса

Новую отечественную вакцину против коронавируса, одобренную Минздравом в январе и рассчитанную на детей в возрасте 6-11 лет, начнут тестировать летом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Скрининг начался, первое введение вакцины будет 3 июня. Сейчас идет набор добровольцев, готовятся электронные карты, чтобы 3 июня начать введение препарата", - рассказал микробиолог.

На сегодняшний день самый юный возраст, для которого существуют сертифицированные вакцины от COVID-19, составляет 12 лет. С согласия родителей россияне в возрасте 12-16 лет могут привиться от инфекции препаратом под названием "Спутник М", разработанным все тем же центром имени Гамалеи.


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