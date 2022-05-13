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С февраля автозапчасти подорожали в среднем почти на треть

фото ЗакС политика С февраля автозапчасти подорожали в среднем почти на треть

С конца февраля розничные цены на автомобильные запчасти в России в среднем выросли на 30%, о чем 13 мая пишет "Коммерсант". В своих статистических выкладках газета частично ссылается на данные "Тинькофф Страхования". Заметнее всего подорожали бамперы, фары и крылья (каждая из позиций - более чем на 30%), меньше всего - стекла (+26%).

Эксперты издания отмечают, что эффективности так называемого параллельного импорта мешают нестабильность курса валют и проблемы с доставкой: эти факторы провоцируют дефицит и рост цен. В свою очередь, складских запасов дилерам, по самым оптимистичным оценкам, хватит на четыре месяца.

Отметим, что вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине, пришедшейся на 24 февраля, и первых введенных санкций приостановили работу некоторые автомобильные заводы. Это произошло именно из-за нехватки импортных деталей, явившейся следствием нарушения логистических цепочек. В частности, в Петербурге нынешней весной встали производства Nissan, Toyota и Hyundai.


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