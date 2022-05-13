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Новости 10:30

Омский военкомат забросали бутылками с горючей жидкостью

фото ЗакС политика Омский военкомат забросали бутылками с горючей жидкостью

Утром 13 мая жители Омска обнаружили следы ночного нападения на один из городских военкоматов, о чем пишет местное издание Om1.ru. Источники портала утверждают, что в здание кинули несколько бутылок с зажигательной смесью, в результате чего оказались разбитыми два окна и распространился сильный запах керосина.

Сообщается о том, что на месте событий работают криминалисты, тогда как официальные представители силовых ведомств инцидент пока не комментируют.

Отметим, что происшествия подобного рода в России участились: ранее сообщалось о брошенных "коктейлях Молотова" в военкоматы Нижневартовска и Череповца.


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