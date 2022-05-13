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РБК: Россияне стали брать каникулы по ипотеке чаще, чем во время пандемии

фото ЗакС политика РБК: Россияне стали брать каникулы по ипотеке чаще, чем во время пандемии

Количество одобренных банками реструктуризаций ипотечных кредитов в России резко выросло в минувшем апреле, сообщил 13 мая РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным статистики бюро, в марте банки одобрили отсрочку 1,2 тысячи ипотечных ссуд, а в апреле — уже более шести тысяч.

Указанные цифры заметно выше, чем в пиковые месяцы 2020 года, когда на фоне пандемии коронавируса в России была запущена первая крупная программа ипотечных каникул, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По данным бюро, в 2020 году максимальное значение по реструктуризациям ипотечных займов наблюдалось в июне — тогда это значение достигало четырех тысяч, в то время как в прочие месяцы оно не превышало отметки в две — две с половиной тысячи.

В то же время, если говорить о всех одобренных банками кредитных каникулах, то в настоящее время их количество не превышает показателей времен предыдущего кризиса. Так, в апреле 2020 года заемщикам были одобрены реструктуризации 37,4 тысячи кредитов, в то время как в апреле 2022 года — только 20 тысяч.

Рост реструктуризаций по ипотеке Волков связывает с большей доступностью кредитных каникул в этом сегменте. Эксперт напомнил о том, что правительство увеличило предельный размер займов, по которым возможно получение отсрочки. Так, в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге и Ленобласти эта сумма выросла до шести миллионов рублей, в прочих регионах — до трех миллионов рублей.

"Теперь под государственную программу кредитных каникул подпадает подавляющее большинство действующей ипотеки в стране — 79,5 %", — отметил представитель НБКИ.

Фото: pixabay


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