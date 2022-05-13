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Новости 11:35

Евросоюз выделит Украине дополнительные 500 млн евро

фото ЗакС политика Евросоюз выделит Украине дополнительные 500 млн евро

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о предоставлении украинским властям еще 500 млн евро на военную помощь, передает "Интерфакс". С учетом нового транша общий объем финансовой поддержки от ЕС, предназначенной для этой цели, достигнет двух млрд евро.

Отметим, что в пятницу 13 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сомневается в "безобидности" намерения Украины вступить в Евросоюз. Дело в том, что последний, с точки зрения чиновника, уже "заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента".

Примечательно, что полтора месяца назад глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский не имел возражений против гипотетического принятия Украины в ЕС.


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