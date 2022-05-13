Муниципалы Петербурга "одолжили" свои номера "Единой России"

Федеральное законодательство запрещает муниципальным служащим использовать свою должность в интересах партий. При этом, номера как минимум трех муниципальных образований были указаны как контактные для приемных местных отделений "Единой России".

В социальной сети "ВКонтакте" на странице "Новоизмайловское МО" от 11 мая опубликовано объявление о проведении приема граждан местной приемной партии "Единая Россия". Контактным был указан номер телефона, который совпадает с номером отдела по социальным вопросам местной администрации муниципалитета "Новоизмайловское".

На это обратили внимание в группе соцсети "Жители МО "Новоизмайловское" | Московский район": "Партийная приемная единоросов сообщает, что ведет телефонные консультации населения по телефону муниципалитета (812) 375-93-80 в рабочее время муниципальных служащих, труд которых оплачивается из наших налогов" (орфография автора сохранена - прим. ЗАКС.РУ). После публикации их поста, запись на странице "Новоизмайловское МО" изменили и указали другой номер телефона.

Согласно федеральному закону, муниципальным служащим запрещается использовать свое положение в интересах политических партий и создавать в муниципалитете структуры политических партий (п.12 и п.13 ст.14 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации").

На странице "Новоизмайловское МО" регулярно публикуются записи от лица муниципалитета и его главы Сергея Шубина. В частности, от его имени представлены поздравления с Днем Победы в записи от 9 мая.

ЗАКС.Ру позвонил по номеру, который изначально был указан в объявлении о проведении приема "Единой Россией". Там сообщили, что корреспондентка издания попала в муниципалитет "Новоизмайловское". На уточнение о том, что номер был указан как приемная единороссов, собеседница ЗАКС.Ру сообщили, что это сделали "ошибочно":

- Ошибочно был указан.

Кто ввел людей в заблуждение, женщина ответить не смогла. Чуть позже она заявила, что страница "Новоизмайловское МО" вообще не принадлежит муниципалитету. Собеседница издания добавила, что приемной "Единой России" в здании МО нет.

ЗАКС.Ру заметил, что МО "Звездное" в своей группе в соцсети также 11 мая сообщило о проведении "Единой Россией" приема граждан и указало основной номер муниципалитета для связи: "Прием будет осуществляться в онлайн-формате по тел. 371-28-72 с 11.00 до 13.00". В группе округа 5 мая и 7 апреля тоже опубликовали записи о проведении приема "Единой Россией" по номеру муниципалитета.

На звонок издания в МО ответила девушка. Она сообщила, что это номер муниципалитета, и передала трубку другому человеку, который представился замглавы МО Владимиром Артамоновым. Он пообещал "выяснить" причины использования номера округа как приемной партии и попросил перезвонить через час. В указанное время в "Звездном" на звонки ЗАКС.Ру не ответили. Позже изданию сообщили, что Артамонов уехал на совещание и посоветовали перезвонить в понедельник.

Аналогичная запись еще 29 апреля появилась в группе "ВКонтакте" муниципалитета "Купчино". При этом, там не указано, о какой именно партии идет речь, но снова указан номер муниципального совета. Также в записи МО жителям предлагают обращаться с вопросами к партии по адресу муниципалитета "Купчино" или написать электронное письмо на его сайте.

Глава округа и руководитель местной общественной приемной "Единой России" Алексей Пониматкин в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что номер телефона муниципалитета указан как номер приемной партии, потому что у них нет другого помещения. После вопроса о соблюдении федерального закона, Пониматкин пообещал разобраться в законодательстве и, в случае его нарушения, указать уже свой сотовый контактным телефоном:

- Спасибо, что сказали, сейчас проверим законность. <...> Сейчас выясним, почему там указан этот телефон, в соответствии с законом укажу свой мобильный.

Ряд муниципальных образований Петербурга регулярно публикуют записи о "Единой России" в своих социальных сетях или на сайтах. В частности, МО "Звездное" репостит группу единороссов и рассказывало о Telegram-боте партии по борьбе с фейками. На сайте муниципалитета "Чкаловское" в левом столбце расположен баннер "Единой России". Символ партии расположен и на сайте МО "Ланское" , а у МО "Аптекарский остров" - ссылка на сайт реготделения единороссов.

София Саттарова