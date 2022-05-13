Рижский памятник советским воинам готовы принять в Ленобласти

Ленинградская область готова разместить на своей территории рижский памятник советским воинам в случае его демонтажа, сообщил 13 мая губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки второй мировой войны и цену Победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала", — пообещал Дрозденко.

В качестве возможных мест для размещения памятника губернатор назвал "Ивангород у границы с Прибалтикой".

Сегодня же ТАСС сообщило о том, что городская дума Риги решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в местном парке Победы.

Накануне латвийский Сейм принял в окончательном чтении закон о приостановке договора с Россией о содержании памятников. Следствием этого может стать снос монумента в столице Латвии. Известие об этом в четверг прокомментировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заявившая, что "символом европейской демократии стал бульдозер".