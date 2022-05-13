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Новости 16:52

Производитель бумаги SvetoCopy покидает российский рынок

фото ЗакС политика Производитель бумаги SvetoCopy покидает российский рынок

Об уходе из России объявила Sylvamo Corporation, изготовляющая офисную бумагу SvetoCopy, о чем пишет "Коммерсант" со ссылкой на последний финансовый отчет компании. Главный ее актив в России - производство в Светлогорске (Ленинградская область), который она собирается продать в ближайшее время. В заявлении компании говорится о том, что ее уход будет постепенным: "мы не осуществляем полную приостановку операций". 

По итогам прошлого года активность на российском рынке принесла Sylvamo 15% от общей выручки.

Напомним, что дефицит офисной бумаги и рост цен на нее в российских магазинах стали наблюдаться вскоре после начала военной спецоперации на Украине. О победе над нехваткой товара Минпромторг объявил 1 апреля.


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