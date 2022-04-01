Минпромторг объявил о дефиците кассовой ленты и о победе над нехваткой офисной бумаги

Вопрос с дефицитом офисной бумаги в России практически решен, а цены возвращаются на уровень января-февраля 2022 года, рассказал 1 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, проблемы с поставками были связаны с приостановкой работы Светогорского целлюлозно-бумажного комбината из-за перебоев с поставками финских химикатов для отбеливания бумаги.

"Сейчас ситуация нормализуется, цены возвращаются к уровням января-февраля месяца и никакого дефицита в ближайшее время не будет", — сообщил Евтухов в эфире телеканала "Россия24". По его словам, Светогорский ЦБК уведомил о выходе на уровень 80 % выполняемых заказов от тех, что были "до этой ситуации".

В то же время чиновник посетовал на подорожание кассовой ленты в России. По словам замминистра, ее стоимость выросла "в два-три раза", а в некоторых регионах наблюдается дефицит. Евтухов объяснил это тем, что магазины и банки использовали не только отечественную ленту, но также и импортную, причем доля последней составляла "где-то 50 %, может быть, даже больше объем рынка".

Ранее из-за дефицита кассовой ленты ФНС временно разрешила магазинам не выдавать чеки клиентам. В свою очередь, подорожание бумаги вдохновило ФАС на проверки производителей, а депутата Виталия Милонова — на предложение разрешить студентам сдачу дипломных работ в цифровом виде. Накануне глава редакционной группы издательства "МИФ" Ольга Киселева предупредила о возможности подорожания книг на треть в условиях нехватки бумаги.

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