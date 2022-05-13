Льва Шлосберга вновь оштрафовали по статье о дискредитации армии

Лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг получил новый штраф по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооруженных сил. Как и в предыдущий раз по аналогичному поводу, сумма взыскания составила 32 тысячи рублей, сообщил политик в своем Telegram-канале.

"Судебное решение будет изготовлено через три рабочих дня и, безусловно, будет обжаловано. После получения решения суда я его прокомментирую содержательно", - пообещал демократ.

Обжаловать он собирается и новый штраф, присужденный его супруге Жанне по той же административной статье.

Если первый штраф "яблочника" имел причиной публикацию видео с пацифистской акцией Марины Овсянниковой на Первом канале, то второе взыскание связано с выступлением Шлосберга в его авторской программе на YouTube-канале "Гражданин TV".