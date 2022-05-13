Доход главы администрации Московского района снизился на 159 тысяч рублей

Руководитель администрации Московского района Петербурга Владимир Ушаков отчитался о падении доходов в 2021 году. За прошедший год чиновник заработал 2,7 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте Смольного. Годом ранее он заработал на 159 тысяч больше.

Ушаков по прежнему владеет 15 объектами недвижимости, среди которых квартира площадью 78 кв. м, восемь земельных участков, три жилых дома и три гаража. Перечень транспортных средств у чиновника не изменился. У него в собственности находится Toyota Land Cruiser 200, моторная лодка "Онега-39" и два автоприцепа. Доход супруги главы районной администрации остался на прежнем уровне. В 2021 году она заработала 175 тысяч рублей. Ей принадлежит квартира и земельный участок.

Заработок заместителей Ушакова в прошлом году не превышает 2 млн рублей. Так, первый заместитель главы администрации Александра Захарова отчиталась о доходе в 2 млн рублей, хотя годом ранее ее заработок составил 2,3 млн рублей. Ей все еще принадлежит треть в квартире площадью 76 кв. м. Столько же получил замглавы Павел Бурмистров. Ему принадлежит земельный участок площадью 1,5 тысячи кв.м и жилой дом 38 кв.м. Из транспорта у него отечественный внедорожник УАЗ-3163 Патриот и иномарка Volkswagen Polo. Заместитель главы Екатерина Кутыева увеличила свой доход на 134 тысяч рублей. За 2021 год она заработала 1,9 млн рублей. Ей принадлежит квартира площадью 50 кв.м, два земельных участка и два жилых дома. Чиновница, как и прежде, водит представительский Mercedes-Benz CLS 250.

Больше всех упал доход у заместителя главы Евгении Цырулевой. За 2021 год она получила 1,9 млн рублей, а годом ранее она задекларировала на 250 тысяч рублей больше. Цырулева указала в собственности две квартиры площадью 44 и 48 кв. м.

Напомним, ранее о своих доходах отчитались сотрудники администрации Василеостровского района. Глава администрации Эдуарда Ильина в прошлом году заработал 2,8 млн рублей.

Константин Леньков