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Петербургская МГЕР провела акцию у бывшего консульства Латвии

фото ЗакС политика Петербургская МГЕР провела акцию у бывшего консульства Латвии

Днём 13 мая петербургские сторонники "Молодой гвардии Единой России" провели акцию у бывшего здания консульства Латвии. Они установили возле входа здания баннер с изображением советских памятников. Молодые люди возложили к стенду цветы. Видео с мероприятия опубликовали на странице движения "ВКонтакте". 

Корреспондент ЗАКС.Ру уже после акции МГЕР встретил у здания бывшего представительства Латвии еще троих человек, которые пришли возложить цветы к стихийному мемориалу. Разговаривать с журналистом они отказались.

Молодогвардейцы этой акцией выразили свое несогласие с действиями Латвийских властей: накануне сейм Латвии разрешил демонтировать советские памятники. Аналогичная акция МГЕР прошла в Москве.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже заявил, что в 47-м регионе готовы принять у себя рижский монумент советским войнам, если его решат демонтировать. 

Напомним, генеральное консульство Латвийской республики в Петербурге полностью прекратило свою деятельность 29 апреля. 

Константин Леньков


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