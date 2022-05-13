Петербургская МГЕР провела акцию у бывшего консульства Латвии

Днём 13 мая петербургские сторонники "Молодой гвардии Единой России" провели акцию у бывшего здания консульства Латвии. Они установили возле входа здания баннер с изображением советских памятников. Молодые люди возложили к стенду цветы. Видео с мероприятия опубликовали на странице движения "ВКонтакте".

Корреспондент ЗАКС.Ру уже после акции МГЕР встретил у здания бывшего представительства Латвии еще троих человек, которые пришли возложить цветы к стихийному мемориалу. Разговаривать с журналистом они отказались.

Молодогвардейцы этой акцией выразили свое несогласие с действиями Латвийских властей: накануне сейм Латвии разрешил демонтировать советские памятники. Аналогичная акция МГЕР прошла в Москве.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже заявил, что в 47-м регионе готовы принять у себя рижский монумент советским войнам, если его решат демонтировать.

Напомним, генеральное консульство Латвийской республики в Петербурге полностью прекратило свою деятельность 29 апреля.

Константин Леньков