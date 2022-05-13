РБК: Следователи занялись изучением аккаунтов мундепа Люси Штейн

Следственный комитет приступил к проверке публикаций столичного муниципального депутата Люси Штейн в социальных сетях, о чем пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к силовому ведомству. Сотрудники СК предполагают, что оппозиционерка могла выкладывать во всеобщий доступ материалы, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил. Это подпадает под действие появившейся в марте статьи 207.3 УК, по которой можно получить от пяти до пятнадцати лет заключения.

В ответ Штейн, комментируя 13 мая заметку РБК в своем микроблоге, решила "облегчить задачу" следователям и выругалась в адрес представителей российской власти. В настоящее время мундеп находится за пределами России. Штейн покинула страну, демонстративно срезав браслет: она находилась под приговором, вынесенным по "санитарному делу" о зимних протестах 2021 года.