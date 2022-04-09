Фигурантки "санитарного дела" Алехина и Штейн срезали с себя электронные браслеты

Московские политические активистки Мария Алехина и Люся Штейн запечатлели на фото и видео, выложенных в их аккаунтах в соцсетях, избавление от электронных браслетов, которые они вынуждены носить в связи с приговором по так называемому "санитарному делу". При этом Штейн объявила о том, что покинула Россию, будучи не в силах терпеть атмосферу в стране, которая установилась после начала военной спецоперации на Украине. Последняя стала определяющим обстоятельством и для Алехиной.

"Я испытала спектр сильных эмоций в виде гнева, разочарования и боли за то, что делают с моей страной и что в отношении других государств делается от имени моей страны. Я взяла электронный браслет и срезала его, после чего уведомила инспектора", - рассказала участница Pussy Ruot Telegram-каналу "Можем объяснить".

Напомним, что обе подруги получили минувшей осенью по году ограничения свободы по "санитарному делу" о протестах января 2021 года: по версии суда и следствия, организаторы создали угрозу массового заражения людей в период пандемии.

Ранее в один из московских судов поступило ходатайство о замене для Алехиной условного срока реальным, по всей видимости продиктованное ее регулярными административными арестами.

фото: Скажи Гордеевой / YouTube (скриншот)