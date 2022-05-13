Рижская дума одобрила снос памятника советским солдатам

Депутаты городской думы Риги проголосовали 13 мая за снос памятника советским воинам, сообщили "Известия". Решение было принято на внеочередном заседании городского парламента.

За демонтаж выступили 38 депутатов, против высказались семеро. Воздержавшихся от голосования не нашлось.

По итогам собрания городская дума поручила агентству местного самоуправления Агентство памятников Риги" провести все необходимые работы по сносу монумента.

Днем ранее латвийский Сейм одобрил приостановку договора с Россией о содержании памятников. Подобное решение открыло путь к работам по сносу памятника в Риге.

Сегодня же губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о готовности принять монумент в регионе, если его снесут. В качестве возможного места для размещения памятника он указал "Ивангород у границы с Прибалтикой".

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