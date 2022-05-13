Милонов не видит необходимости в проведении выборов во время спецоперации

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал новую волну увольнений губернаторов, а также предположения политологов о возможности отмены или переноса единого дня голосования в нынешнем году. В таком развитии событий единоросс не видит ничего страшного.

"Во время специальной военной операции лично я считаю (извините, я не прав, наверное, кто я такой), я не вижу необходимости во что бы то ни стало в этом году проводить именно выборы губернатора. Сложная ситуация, будут манипуляции и так далее. Я бы отложил на год с выборами", - произнес он в эфире авторской программы на радиостанции "Комсомольская правда - Петербург".

Милонов в ходе эфира также высказал идею о том, что петербургский губернатор Александр Беглов по истечении своих полномочий вполне мог бы достойно смотреться и на федеральной должности.

Напомним, что на текущей неделе стало известно о досрочных отставках глав Кировской, Томской, Саратовской областей и республики Марий Эл. Кроме того, губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет баллотироваться на еще один срок.