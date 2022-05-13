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Спустя три года петербуржец добился компенсации за побитый наледью автомобиль

фото ЗакС политика Спустя три года петербуржец добился компенсации за побитый наледью автомобиль

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску Алексея Иваровского к ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района" о компенсации за разбитую упавшей наледью машину, сообщила 13 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам инцидент произошел еще в феврале 2019 года, когда на принадлежавший Иваровскому автомобиль Renault Koleos с крыши здания упала ледяная глыба. В результате машина получила повреждения, стоимость устранения которых эксперты оценили в  208 тысяч рублей.

В феврале-марте автовладелец неоднократно обращался в ЖКС № 2 с просьбой о составлении акта осмотра транспортного средства, но безрезультатно. В июле того же года он обратился с претензией о выплате возмещения ущерба, но денег так и не добился.

В итоге Иваровский самолично отремонтировал машину и продал ее в 2020 году. В суде он запросил 208 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, четыре тысячи рублей в счет средств, потраченных на оценку повреждений, а также потребовал взыскать в свою пользу 106 тысяч рублей штрафа. При этом сведениями о сумме потраченных на ремонт средств истец не располагал.

Представитель истца в суде заявил о недоказанности факта причинения ущерба автомобилю истца. Суд, однако же, учел постановление старшего участкового 28 отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором нашли подтверждение факты повреждений, а также показания свидетелей.

"Суд указал, то обстоятельство, что истец впоследствии собственным трудом отремонтировал автомобиль и не сохранил сведения о произведенных затратах, а также продал автомобиль, не может явиться основанием для освобождения ответчика от гражданско-правовой ответственности, поскольку ответчиком, несмотря на его вину, ущерб возмещен не был", — сообщили в судебной пресс-службе.

В итоге суд встал на сторону Иваровского и взыскал с ЖКС № 2 всю сумму, затребованную истцом.


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