Спустя три года петербуржец добился компенсации за побитый наледью автомобиль

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску Алексея Иваровского к ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района" о компенсации за разбитую упавшей наледью машину, сообщила 13 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам инцидент произошел еще в феврале 2019 года, когда на принадлежавший Иваровскому автомобиль Renault Koleos с крыши здания упала ледяная глыба. В результате машина получила повреждения, стоимость устранения которых эксперты оценили в 208 тысяч рублей.

В феврале-марте автовладелец неоднократно обращался в ЖКС № 2 с просьбой о составлении акта осмотра транспортного средства, но безрезультатно. В июле того же года он обратился с претензией о выплате возмещения ущерба, но денег так и не добился.

В итоге Иваровский самолично отремонтировал машину и продал ее в 2020 году. В суде он запросил 208 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, четыре тысячи рублей в счет средств, потраченных на оценку повреждений, а также потребовал взыскать в свою пользу 106 тысяч рублей штрафа. При этом сведениями о сумме потраченных на ремонт средств истец не располагал.

Представитель истца в суде заявил о недоказанности факта причинения ущерба автомобилю истца. Суд, однако же, учел постановление старшего участкового 28 отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором нашли подтверждение факты повреждений, а также показания свидетелей.

"Суд указал, то обстоятельство, что истец впоследствии собственным трудом отремонтировал автомобиль и не сохранил сведения о произведенных затратах, а также продал автомобиль, не может явиться основанием для освобождения ответчика от гражданско-правовой ответственности, поскольку ответчиком, несмотря на его вину, ущерб возмещен не был", — сообщили в судебной пресс-службе.

В итоге суд встал на сторону Иваровского и взыскал с ЖКС № 2 всю сумму, затребованную истцом.