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Новости 20:18

МВД объявило в международный розыск блогера Веронику Белоцерковскую

фото ЗакС политика МВД объявило в международный розыск блогера Веронику Белоцерковскую

МВД объявило в розыск блогера, основателя издания "Собака.ру" Веронику Белоцерковскую, сообщило 13 мая издание "Подъём". Сведения о предпринимательнице внесены в базу ведомства.

Белоцерковская оказалась в числе первых россиян, против которых было заведено уголовное дело о распространении фейков про армию. Причиной этого стали посты блогера с критикой спецоперации на Украине, опубликованные в Instagram*. В Следственном комитете публикации сочли "заведомо ложными" и пришли к выводу, что Белоцерковская "дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации".

В результате против Белоцерковской завели уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах, совершенном по мотивам политической вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). При этом в СК указали на возможность объявления блогера в розыск, поскольку та находилась за пределами России.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Instagram** и Facebook***


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