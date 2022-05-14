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Новости 11:31

Свыше 500 петербуржцев было эвакуировано после очередной волны сообщений о "минировании"

фото ЗакС политика Свыше 500 петербуржцев было эвакуировано после очередной волны сообщений о "минировании"

Петербургские правоохранители проводят проверку после новой волны лжеминирований, охвативших город накануне, 13 мая, информирует 78.ru.

Минувшим днём письма взрывоопасного характера получили городские учебные заведения, суды, районные администрации, отели, музеи и гостиницы.

В общей сложности из-за предполагаемой угрозы эвакуировали свыше 500 граждан. Прибывавшие по вызовам специалисты никаких подозрительных предметов на местах не находили.

Всего на пульты полиции поступило 33 сообщения о лжеминировании в Петербурге и Ленобласти, силовики выезжали на проверку 578 объектов.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

Днём ранее в городе на Неве массово эвакуировали суды.


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