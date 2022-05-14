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"Смех только вызывает": Воевавший на Донбассе Прилепин отрицает существование ПТСР у бойцов

фото ЗакС политика "Смех только вызывает": Воевавший на Донбассе Прилепин отрицает существование ПТСР у бойцов

Придерживающийся ультраконсервативных взглядов, некогда поучаствовавший в "спецоперации" на Донбассе писатель и политик Захар Прилепин уверен, что у солдат, которые были задействованы в военных конфликтах, не может быть посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), делится "Подъём".

В видеозаписи, опубликованной в соцсетях Прилепина, он рассуждает о психике воевавших людей. Литератор уверен, что это "самые здоровые, замечательные и остроумные" граждане. Политик полагает, что ПТСР является выдумкой Комитета солдатских матерей, которая якобы была необходима "для дестабилизации общества".

В свою очередь в разговоре с "Подъёмом" руководитель Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко заявил о смехотворности выводов Прилепина.

"Это смех только вызывает, потому что он не в свою епархию, так сказать, зашёл. Посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется тем, что возникает спустя несколько месяцев после события: возникают яркие вспышки самых мучительных воспоминаний. Главный отличительный признак такого расстройства — те самые флешбэки", — высказался Савенко.

Людям с ПТСР обязательно наблюдаться у психиатров, им в обязательном порядке необходима реабилитация, резюмировал Савенко.

Напомним, что Прилепин, являющийся сопредседателем партии "Справедливая Россия – За правду", некогда был советником погибшего в 2018 году экс-главы ДНР полковника Александра Захарченко. 

Не так давно литератор попал под антироссийские санкции Запада, введённые после начала "спецоперации".


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