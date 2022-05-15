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Новости 12:25

Петербург опередил остальные регионы по числу выявленных случаев коронавируса за сутки

фото ЗакС политика Петербург опередил остальные регионы по числу выявленных случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 4956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 91 случай инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, от последствий COVID-19 скончались 99 человек (на восемь меньше, чем накануне). Сумели поправиться 6200 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: в Петербурге – 358 новых больных (на 66 меньше, чем накануне), в Москве – 335, в Подмосковье – 244. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 358 человек с коронавирусом и скончались 13 (накануне – столько же).

В мире Россия занимает седьмое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании.

Отметим, что 13 мая губернатор Александр Беглов обратился к главному санитарному врачу Анне Поповой с предложением отменить обязательное ношение масок в общественных местах. Это требование действует с марта 2020 года.


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