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Новости 13:24

Финские власти официально заявили о решении вступить в НАТО

фото ЗакС политика Финские власти официально заявили о решении вступить в НАТО

Правительство Финляндии объявило о решении стать частью НАТО, передает "Интерфакс". С совместным заявлением 15 мая выступили президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин. За решение о подачи заявки на вступление в североатлантический альянс 17 мая должны будут проголосовать депутаты национального парламента. В случае, если идея будет поддержана, ожидается, что заявку отправят уже в среду, 18 мая.

Напомним, что ранее официальные лица РФ выражали неудовольствие в связи с возможным вступлением соседней страны в альянс. В свою очередь, разговоры о гипотетическое членстве в НАТО с финской стороны интенсифицировались после того, как Росси начала военную спецоперацию на Украине. В ночь на 14 мая Россия прекратила поставки электричества в Финляндию.


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