Экс-мундеп Уткина покинула Россию

Бывший депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина рассказала 16 мая в своем Telegram-канале об отъезде из России. По ее словам, сейчас она находится в Финляндии, поскольку "не хотела ехать слишком далеко".

"Ничего оригинального со мной не произошло, всё банально и соответствует духу времени: какие-то мутные уголовные дела, бесконечные спам-атаки, дурацкие звонки с вопросами, где я нахожусь… Да и сроки сейчас дают конские, два/три года еще можно было бы потянуть, но 10 — явный перебор", — рассказала о причинах отъезда Уткина.

По словам экс-мундепа, переезд проходил "поэтапно, очень продуманно и скоординированно". "Страшно всем благодарна, одна бы не смогла совершенно точно. Называть помогавших людей не могу, хотя ужасно хочется и фоточек с ними запостить, и сердечек накидать, и обнимашки устроить", — добавила она.

В середине марта Уткиной диагностировали перелом ноги после того, как она вышла протестовать против строительства в парке Академика Сахарова. При задержании полицейские применили к ней силу, после чего медики зафиксировали травму.