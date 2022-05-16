ТАСС: Аноним сообщил о "минировании" самолётов, летящих в Москву из Петербурга и Екатеринбурга

На пульт полиции поступило сообщение о возможном минировании двух самолётов, которые осуществляют рейсы из Петербурга и Екатеринбурга в Москву, уведомляет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к правоохранительным структурам.

По словам собеседника агентства, угрожающие послания рассылал аноним.

"В настоящее время оба рейса находятся в полёте", — уточнил источник ТАСС.

После того как оба рейса осуществят посадку, их незамедлительно проверят.

Добавим также, что ранее в понедельник, 16 мая, в Петербурге эвакуировали главное здание СПбГУ из-за сообщения о лжеминировании.