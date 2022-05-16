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Новости 15:21

Путин прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

фото ЗакС политика Путин прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Владимир Путин высказался 16 мая относительно намерений Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Заявление прозвучало в ходе саммита стран ОДКБ в Москве.

"У России нет проблем с этими государствами. В этом смысле, непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается", — заявил Путин.

В то же время глава государства отметил возможность угроз России вследствие расширения военной инфраструктуры НАТО. "Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", — заявил он.

Ранее власти Финляндии официально заявили о намерении вступить в НАТО. Аналогичным образом правящая партия Швеции решила подать заявку на вступление страны в альянс.


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