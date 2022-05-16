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Новости 15:17

Глава жилищного комитета Петербурга заработал 3,1 млн рублей в 2021 году

фото ЗакС политика Глава жилищного комитета Петербурга заработал 3,1 млн рублей в 2021 году

Председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов отчитался о доходе в размере 3,1 млн рублей. У него в собственности находятся доли в квартире и земельном участке (обе ⅙). Автомобиль у главы комитета отечественный - Lada Largus Cross.

Его супруга заявила о годовом доходе в размере 120 тысяч рублей. Кроме долей в квартире и участке, как у мужа, ей принадлежат два земельных участка площадью 1065 и 1500 кв. м. Каждому из его пятерых детей принадлежат доли в квартире, жилом доме и земельном участке. Предшественник Зотова на этой должности Виктор Борщев в 2020 году заработал 4,6 млн рублей.

Доход первого заместителя главы комитета Романа Канивцова в 2021 году составил 2,3 млн рублей. Годом ранее он заработал 2,1 млн рублей. Он владеет двумя долями (¼) в квартирах площадью 58 и 97 кв. м. У его супруги в списке недвижимости указаны два земельных участка площадью 1250 кв.м каждый. На нее также оформлена иномарка Toyota Avensis. 

Зампредседателя Татьяна Миронова, как и в 2020 году, задекларировала доход в размере 2,7 млн рублей. Как и годом ранее, в списке недвижимости она указала квартиру (35 кв.м) и долю в квартире побольше (89 кв.м). Ее коллега Наталия Синей, занимающая пост заместителя главы комитета, получила в 2021 году на 300 тысяч больше, чем годом ранее - 2,4 млн рублей. У нее также есть квартира в собственности (81 кв.м) и доля еще в одной (50 кв.м). Из транспорта у Синей кроссовер Peugeot 2008. 

У заместителя Зотова Сергея Ходькова за год доход поднялся на 373 тысячи рублей. В 2021 году он заработал 2,5 млн рублей. Из недвижимости у него небольшой земельный участок (21 кв.м) и парковочное место для его кроссовера Hyundai Tucson. Доход жены Ходькова за прошедший год составил 920 тысяч рублей. 

На 142 тысячи рублей вырос доход у заместителя председателя комитета Дмитрия Клевцова. В декларации он указал доход в размере 2,1 млн рублей. Настоящий скачок в заработке произошел у его супруги. Она отчиталась о доходе в 1,2 млн рублей, что на 523 тысячи больше, чем в 2020 году. У Клевцова заметно изменился список недвижимости в собственности. Теперь ему принадлежит два земельных участка (825 и 600 кв.м), жилой дом (75 кв.м), квартира (77 кв.м) и баня. Год назад он указывал лишь земельный участок и долю в квартире. Автомобиль остался прежний - Ford Mondeo. 

Среди работников комитета есть владельцы иностранной недвижимости. Главный специалист отдела развития жилищного фонда Оксана Пархачева на пару с мужем владеет квартирой в недружественной Болгарии. 

Ранее о своих доходах отчитались сотрудники комитета по строительству. Председатель комитета Игорь Креславский заработал 14,5 млн рублей, что в 10 раз меньше, чем в 2020 году. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Зотов Олег Юрьевич

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