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Новости 15:59

Shell приступила к закрытию заправок в России

фото ЗакС политика Shell приступила к закрытию заправок в России

Англо-нидерландская компания Shell начала закрывать принадлежащие ей автозаправки в России, сообщило 16 мая ТАСС со ссылкой на заявление  представителя компании.

"На станциях, входящих в периметр сделки с "Лукойлом", полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу", — приводит агентство слова представителя Shell.

Согласно данным на сайте компании, программа лояльности для клиентов перестанет работать с 20 мая. Потратить накопленные баллы следует до этой даты, после списать их уже не получится.

На прошлой неделе пресс-служба "Лукойла" сообщила о приобретении полного пакета акций ООО "Шелл Нефть" — дочерней компании Shell. Российское предприятие получит 411 АЗС и завод в Тверской области.


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