Бельскому вновь не удалось стать самым медийным спикером регионального парламента

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский второй месяц подряд уступает лидерство в рейтинге глав региональных парламентов по версии "Медиалогии". Результаты апреля были представлены 16 мая.

Первое место сохранил председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов. Бельский за месяц поднялся с третьего на второе место, обойдя своего коллегу из Московской области Игоря Брынцалова.

Спикер Заксобрания Петербурга был самым упоминаемым и цитируемым в СМИ руководителем регионального парламента в России с октября 2021 по февраль 2022. С марта рейтинг возглавил Константинов.