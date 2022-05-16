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Новости 17:41

Бельскому вновь не удалось стать самым медийным спикером регионального парламента

фото ЗакС политика Бельскому вновь не удалось стать самым медийным спикером регионального парламента

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский второй месяц подряд уступает лидерство в рейтинге глав региональных парламентов по версии "Медиалогии". Результаты апреля были представлены 16 мая.

Первое место сохранил председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов. Бельский за месяц поднялся с третьего на второе место, обойдя своего коллегу из Московской области Игоря Брынцалова.

Спикер Заксобрания Петербурга был самым упоминаемым и цитируемым в СМИ руководителем регионального парламента в России с октября 2021 по февраль 2022. С марта рейтинг возглавил Константинов.


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 

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