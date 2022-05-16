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Новости 17:57

БКЗ "Октябрьский" объявил о переносе спектакля с участием "Би-2" и "Квартета И"

фото ЗакС политика БКЗ "Октябрьский" объявил о переносе спектакля с участием "Би-2" и "Квартета И"

Большой концертный зал "Октябрьский" известил о переносе спектакля "Письма и песни", который должны были совместно дать "Квартет И" и музыкальная группа "Би-2" в среду, 18 мая. Внимание на это обратила "Фонтанка".

"Дата переноса будет объявлена позже. Билеты действительны", - отчитались при этом в БКЗ.

Причины, ввиду который состоялся перенос мероприятия, не конкретизированы.

Напомним, что 28 апреля у "Би-2" экстренно отменился концерт в Омске, который должен был состояться в тот же день. СМИ писали, что это могло произойти из-за "патриотического" Z-баннера, который висел за сценой спорткомплекса "Красная звезда" и который музыканты хотели завесить чёрной тканью.

Фото: Би-2 / Telegram


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