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Новости 17:03

Группа "Би-2" отказалась играть концерт в Омске из-за баннера "Zа президента" в зале

фото ЗакС политика Группа "Би-2" отказалась играть концерт в Омске из-за баннера "Zа президента" в зале

Вывешенный в концертном зале Омска "патриотический" баннер "Zа президента" послужил поводом для отмены концерта группы "Би-2" в городе.

По информации местного Telegram-канала "Epanchintsev", изначально спорткомплекс "Красная звезда", где должно было пройти музыкальное мероприятие, "украсили", повесив за сценой баннер с обозначенной надписью. "Би-2" решили растяжку закрыть чёрным полотном.

Администрация площадки попросила группу убрать полотно, но получила отказ. Как итог, концерт "Би-2" сорвался за 15 минут до его начала, пишет Om1.

"Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников", - высказались по случаю отмены концерта в группе. Комментарий приведён в официальном Telegram-канале "Би-2".

Ранее аналогичная история случилась с группой ДДТ: их концерт сорвался из-за отказа музыкантов выступать в зале с Z-символикой.

Кроме того, в России отменили все ближайшие концерты "Машины времени" из-за пацифистской позиции её участников.

Фото: Би-2 / Telegram


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