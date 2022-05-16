Годовой доход главы КИО упал в четыре раза

Председатель комитета имущественных отношений Петербурга Леонид Кулаков заработал в 2021 году 3,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте Смольного. Годом ранее чиновник отчитался о доходе в 14,4 млн рублей, полученных, в том числе, от продажи квартиры. Сейчас глава КИО владеет квартирой площадью 112 кв.м. Также ему по-прежнему принадлежит мотоцикл ​​BMW R 1200 GS.

Супруга Кулакова отчиталась о доходе почти в 10 млн рублей, хотя годом ранее ее заработок составлял 301 тысячу рублей. Вероятно, она продала квартиру площадью 31 кв.м, которая исчезла из последней декларации. У нее в собственности осталась квартира площадью 52 кв.м. Также в ее отчете появился кроссовер BMW X7.

Годовой заработок заместителя председателя Андрея Карельского составил 3,3 млн рублей. Как и Кулаков, Карельский имеет мотоцикл немецкой марки, но модель более продвинутая - BMW R 1200 GS. Кроме мотоцикла, у замглавы есть Audi Q5, снегоход BOMBARDIER LYNX YETI, снегоболотоход CAN-FV OUTLANDER и четыре прицепа. Карельский также указал свою заграничную недвижимость. В "недружественной" Финляндии у него земельный участок (15 854 кв.м), жилой дом (237 кв.м), гараж и, ставшая одной из визитных карточек страны, сауна. В России у чиновника владения чуть скромнее: земельный участок (2406 кв.м), жилой дом (43 кв.м) и квартира (111 кв.м). Доход супруги составил 104 тысячи рублей.

Заместитель председателя Анжелика Логачева, занимающая должность главного бухгалтера, в 2021 году заработала 2,8 млн рублей, что на 240 тысяч больше, чем годом ранее. У нее в собственности доли в трех квартирах (66, 53 и 37 кв.м).

Почти на 300 тысяч рублей снизились доходы у заместителя председателя комитета Марии Мельниковой. За отчетный год она получила 2,5 млн рублей. Других изменений в декларации чиновницы нет. Ей все еще принадлежат земельный участок (2211 кв.м), жилой дом (216 кв.м) и две квартиры (103 и 68 кв.м). Передвигается Мельникова на Audi Q5.

Замглавы Константин Марков увеличил свой доход на 261 тысячу рублей, заработав 2,3 млн рублей. У него в собственности, как и годом ранее, находится земельный участок (1164 кв.м) и дом (136 кв.м). Доход его жены упал в 8 раз - с 3,9 млн рублей до 456 тысяч рублей.

Ранее о своих доходах отчиталось руководство жилищного комитета. Годовой заработок главы комитета Олега Зотова составил 3,1 млн рублей. Как и в КИО, среди сотрудников жилкома есть владелец недвижимости за границей.

Константин Леньков