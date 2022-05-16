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Новости 18:55

Билеты на ПМЭФ-22 подорожали почти до миллиона рублей

фото ЗакС политика Билеты на ПМЭФ-22 подорожали почти до миллиона рублей

Стоимость билета на Петербургский международный экономический форум в нынешнем году взлетела до почти одного миллиона рублей, обращает внимание "Фонтанка" у себя в Telegram-канале.

Так, базовый пакет "Участник" в 2022-м году желающему его приобрести обойдётся в 960 тысяч рублей.

Уточняется, что даже несмотря на столь дорогостоящее приобретение, купив данную категорию билета, невозможно будет посетить пленарное заседание форума и побывать на мероприятиях, которые требуют отдельного приглашения.

Напомним, что в прошлом году на фоне пандемии коронавируса начальная стоимость билета на ПМЭФ составляла 840 тысяч рублей. Премиальный вход в тоже время стоил как раз 960 тысяч.

Отметим также, что в 2020 году пакеты стоили вдвое меньше: "Стандарт" – 350 тысяч рублей, "Премиум" – 410 тысяч рублей.

Юбилейный, 25-й по счёту, ПМЭФ пройдёт с 15 по 18 июня.


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