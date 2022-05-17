"Хоум Кредит" покинет российский рынок

Группа PPF договорилась о продаже банковских активов в России, включая принадлежащий ей банк "Хоум Кредит", сообщил 17 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление компании. В качестве покупателей называется группа индивидуальных инвесторов во главе с бывшим президентом Российской торговой системы Иваном Тырышкиным.

"Приобретение "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) и его дочерних компаний вышеупомянутой группой приведет к уходу группы "Хоум Кредит" с российского рынка", — говорится в заявлении PPF.

Также продажа ждет и казахстанский "Хоум Кредит" — он перейдет в руки акционеров и выбранных топ-менеджеров банка и PPF. "Эта сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить преемственность для сотрудников и клиентов "Хоум Кредит" в России и Казахстане", — уточнили в компании.

Стоимость сделки не раскрывается. "Хоум Кредит" входит в список 40 крупнейших банков России.

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