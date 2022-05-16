McDonald's окончательно покидает Россию

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка, сообщил 16 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на официальное заявление компании.

"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса. Это произошло после объявления McDonald's от 8 марта 2022 года о временном закрытии ресторанов в России и приостановке работы на рынке", — говорится в релизе.

Согласно заявлению, сейчас McDonald's ищет местного покупателя для своих точек питания. "Компания намерена инициировать процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России", — уточнили в пресс-службе общепита.

"Мы чрезвычайно гордимся 62 000 сотрудников, работающих в наших ресторанах, а также сотнями российских поставщиков, поддерживающих наш бизнес, и нашими местными франчайзи. Их преданность и верность McDonald's делает сегодняшнее объявление чрезвычайно трудным. Тем не менее у нас есть обязательства перед нашим мировым сообществом, и мы должны оставаться верными нашим ценностям", — прокомментировал ситуацию президент и главный исполнительный директор компании Крис Кемпчински.

Рестораны McDonald's закрылись в России в середине марта на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. На прошлой неделе появились известия о том, что компания может вернуться в Россию под новым брендом.