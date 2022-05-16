ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:37

McDonald's окончательно покидает Россию

фото ЗакС политика McDonald's окончательно покидает Россию

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка, сообщил 16 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на официальное заявление компании.

"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса. Это произошло после объявления McDonald's от 8 марта 2022 года о временном закрытии ресторанов в России и приостановке работы на рынке", — говорится в релизе.

Согласно заявлению, сейчас McDonald's ищет местного покупателя для своих точек питания. "Компания намерена инициировать процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России", — уточнили в пресс-службе общепита.

"Мы чрезвычайно гордимся 62 000 сотрудников, работающих в наших ресторанах, а также сотнями российских поставщиков, поддерживающих наш бизнес, и нашими местными франчайзи. Их преданность и верность McDonald's делает сегодняшнее объявление чрезвычайно трудным. Тем не менее у нас есть обязательства перед нашим мировым сообществом, и мы должны оставаться верными нашим ценностям", — прокомментировал ситуацию президент и главный исполнительный директор компании Крис Кемпчински.

Рестораны McDonald's закрылись в России в середине марта на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. На прошлой неделе появились известия о том, что компания может вернуться в Россию под новым брендом.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама