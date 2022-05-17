Швеция подписала заявку на вступление в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала утром заявку на вступление страны в НАТО, сообщило 17 мая ТАСС. Ранее правящая партия страны заявила о соответствующем решении.

"Это кажется большим, серьезным и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции", — приводит ТАСС слова Линде.

Как отмечается, заявка Швеции в НАТО будет подана одновременно с аналогичным документом из Финляндии.

Накануне президент Владимир Путин прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. По его словам, "непосредственной угрозы" для России это не несет, если только вслед за вступлением не последует расширение военной инфраструктуры на территории новых членов НАТО.

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