Вагоностроительный завод в Тихвине приостановил работу на полмесяца

Руководство Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) закрыло предприятие на две недели, передает издание 47news. До 31 мая сотрудникам, штат которых состоит из 7 тысяч человек, будут выплачивать две трети от полного оклада. Приостановка работы продиктована падением спроса на продукцию завода.

"Потребители корректируют текущую закупочную деятельность. В этих условиях наша компания вынуждена перераспределить производственную программу на соответствие реалиям рынка при максимальном сохранении контрактной базы", - рассказали в пресс-службе ТВСЗ.

Пресс-служба уточнила, что режим простоя введен по инициативе холдинга ПАО НПК "Объединенная вагонная компания", в который помимо вагоностроительного завода входят "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш", вагоноремонтный АО "ТСЗ "Титран-Экспресс".

Глава Тихвинского района Ленобласти Александр Лазаревич рассчитывает, что на градообразующем предприятии, переживающем временные трудности, обойдется без сокращений.

Отметим, что ранее руководство Nissan допустило возможность приостановки работы петербургского завода на целый год.