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Завод Nissan в Петербурге может приостановить работу на год

фото ЗакС политика Завод Nissan в Петербурге может приостановить работу на год

Руководство Nissan предполагает возможность того, что завод в Петербурге может приостановить работу на год, сообщила 13 мая "Газета.ру" со ссылкой на Automotive News.

"Мы должны исходить из того, что операции будут приостановлены на год", — цитирует издание слова генерального директора Nissan Макото Учиды.

Также Учида заявил о том, что Nissan "списал" свой российский бизнес в прогнозе на текущий финансовый год, который завершится 31 марта 2023 года. Как отмечается, за последний финансовый год компания показала убыток в размере 408 миллионов долларов от своих операций в России и на Украине.

Автопроизводитель прекратил поставки в Россию в марте 2022 года на фоне ведущейся спецоперации. В том же месяце руководство компании приостановило работу петербургского завода, сославшись на нехватку запчастей. В апреле появились известия о том, что Nissan якобы рассчитывал частично перезапустить работу завода, но безрезультатно.

Фото: pixabay


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