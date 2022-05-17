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Новости 11:23

Песков заявил, что Путин знает, куда ведет страну

фото ЗакС политика Песков заявил, что Путин знает, куда ведет страну

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил 17 мая уверенность, что Владимир Путин знает, куда ведет страну, и что в итоге "всё будет хорошо". Заявление прозвучало на форуме "Новые горизонты".

"Мы уверены, что всё будет хорошо. И мы уверены, что мы победим и мы добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну", — заявил участникам форума Песков.

При этом пресс-секретарь счел нужным порассуждать о масштабах одобрения действий президента россиянами. "Мы все видим, какой уровень поддержки у нашего президента — его поддерживает вся страна, — объявил представитель Кремля. — И я уверен, поддерживаете его вы, его поддерживает молодежь, его поддерживают все поколения нашей страны".

Накануне о поддержке Путина непосредственно петербуржцами взялся порассуждать губернатор Александр Беглов. В своем выступлении по "Радио России" он объявил, что рекордное по количеству участников шествия Бессмертного полка по Невскому проспекту свидетельствует о поддержке горожанами путинского курса.


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