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Новости 18:43

Беглов связал шествие Бессмертного полка с поддержкой президента

фото ЗакС политика Беглов связал шествие Бессмертного полка с поддержкой президента

Губернатор Александр Беглов поблагодарил 16 мая петербуржцев, принявших участие в шествии Бессмертного полка на День Победы. По его словам, нынешняя акция стала рекордной по количеству участников и это якобы говорит о поддержке горожанами президента Владимира Путина.

"Больше миллиона человек прошли по Невскому проспекту с портретами героев своей семьи. Общественники говорят, что мы перекрыли рекорд 2019 года. Людская река протянулась от памятника Александру Невскому до Александровской колонны у Зимнего дворца", — сообщил Беглов в своем еженедельном обращении по "Радио России".

Градоначальник также выразил мнение, что Петербург "много кого удивил и на Западе, и внутри страны масштабом действий, энергией и сплоченностью горожан".

"Это шествие Бессмертного полка стало особым. Оно лучше любых опросов показало, какой уровень поддержки имеет сегодня в Петербурге президент России. Его решения и действия направлены на защиту Донбасса и борьбу с современными нацистами", — просветил слушателей Беглов.

Отметим, что это не первый раз, когда губернатор принимается рассуждать о поддержке Путина петербуржцами. Так, 9 мая он вместе со спикером Заксобрания Александром Бельским поздравил горожан с Днем Победы, не преминув заметить, что "проводимый президентом России курс сплотил россиян". До этого Беглов обнаружил усиление сплоченности вокруг президента и рост доверия правительству, рассуждая о помощи российским военнослужащим, получившим ранения в ходе спецоперации на Украине.


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