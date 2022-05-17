На три дня Дворцовый мост подсветят цветами вьетнамского флага

В честь дней Хошимина, которыми в Петербурге объявлены 17–19 мая, Дворцовый мост поменяет свой внешний вид, передает пресс-служба Смольного. Начиная с 22:15 вечера вторника и до вечера пятницы подсветка моста приобретет цвета государственного флага Вьетнама. Губернатор Александр Беглов считает предстоящую акцию достойным подарком дружественной стране.

"Петербург придает особое значение дружбе и сотрудничеству с Социалистической Республикой Вьетнам. В рамках проекта "Всеобъемлющее стратегическое партнерство. Широкие перспективы сотрудничества" у нас пройдут мероприятия с участием вьетнамских регионов-партнеров", - отметил глава города.

Подсветку всех пяти пролетов переправы обеспечат 600 современных энергосберегающих светильников. В нынешнем году Дворцовый мост уже подсвечивали специальным образом по случаю 78-й годовщины со дня снятия блокады и в честь 25-летия со дня подписания союзного договора с Белоруссией.